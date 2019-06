Unknown Pleasures fyller 40 år – med debutplattan förde Joy Divison rockmusiken till oanade djup

Alla var där. Den 4 juni 1976 spelade punkpionjärerna Sex Pistols på Manchester Lesser Free Trade Hall inför en publik på 40 personer. Den konserten inspirerade tv-journalisten Tony Wilson att starta sitt legendariska skivbolag Factory Records, Stephen Patrick Morrissey att så småningom bilda The Smiths (musikhistoriens bästa popgrupp), Mick Hucknall att grunda soulgruppen Simply Red och Mark E. Smith att samla den första uppställningen av sitt The Fall, rockens mest föränderliga band. På plats var också Martin Hannett, som skulle bli en av popmusikens mest nyskapande skivproducenter och förstås Bernard Sumner, Peter Hook och Ian Curtis, tre nordengelska arbetargrabbar i 20-årsåldern som skulle ta rockmusiken till en plats dit ingen tidigare vågat föra den.

Publiken fick se hur Londonbandet tillintetgjorde myten om popen som något tillhörande en drömd och förskönad verklighet, de förde den ner i den förfallande industristaden Manchesters tomma fabriker genom vilka deras musik sedan genljöd ur otaliga band som startades av arbetslösa och utsiktslösa arbetarungar.

Sumner och Hook köpte billiga instrument och förstärkare, Curtis fattade snart mikrofonen. De tog namnet Warzaw och fick genast nationell uppmärksamhet som förband åt Manchesters stora punkfavoriter The Buzzcocks. Det tog ett litet tag, men till slut fick de också tag i en fast trummis, Curtis gamla skolkamrat Stephen Morris.

Vartefter bytte de namn till Joy Division, en referens till de sexslavar som fanns i nazisternas koncentrationsläger. Bandets lek med nazistiska symboler återkom sedan på deras omtalade och kontroversiella debut-EP ”An Ideal for Living” (1978). Den självfinansierade skivan vars omslag pryds av en hitlerjugendgosse som slår på en trumma. Det provokativa bruket av nazistiska referenser var utbrett inom dåtidens punkrörelse, amerikanska rockakter som The Stooges och The Ramones hade redan utforskat dessa som en sorts motståndshandlingar i mot hippiekulturens kvävande kärleksbudskap, i stället frossade den nya generationen rockmusiker i självförakt och aggression. Nazismens och fascismens symboler frigjordes från sina politiska sammanhang och estetiserades ironiskt nog till en sorts antiauktoritärism.

”An Ideal for Living” är ljudmässigt en dålig inspelning, men innehåller starka, för att inte säga uppseendeväckande låtar. ”Warzaw” drivs fram i marschtakt och skildrar Rudolf Hess liv, ”Leaders of Men” för tankarna till führern själv:

”Born from some mothers womb

Just like any other room

Made a promise for a new life

Made a victim out of your life...”

Det begåvade läshuvudet Curtis hade briljerat i skolan, men kämpade med demonerna i sitt inre och valde bort universitetsstudierna för att uttrycka sig på scenen. De fascistoida attributen blir metaforer för utplånande ensamhet, tomhet och förfrämligande. Curtis satte ord på den uppgivenhet som hundratusentals brittiska arbetarungdomar upplevde i slutet av 70-talet och början av 80-talet, känslan av att inte räcka eller höra till i ett samhälle drabbat av ekonomisk stagnation och social kris.

Musikaliskt sett är ”An Ideal for Living” en punkskiva, men det som skulle sedan skulle bli Joy Divisions särpräglade ljudbild kan höras redan här. Hook bär Curtis djupt vibrerande basbaryton genom ett ljust melodiskt basspel som ligger så högt att det tränger igenom Sumners distat vassa och dånande gitarriff. Morris har kallats ”den mänskliga trummaskinen”, han spelade med omänsklig snabbhet och exakthet och utvecklade ett egenartat monotont och närmat mekaniskt trumspel starkt influerat av Velvet Undergrounds trummis Maureen Tuckers spelstil.

Även om Joy Division hade den klassiska instrumenteringen för en rockorkester, lät de tillsammans snarare som just en maskin. De statiskt enkla, närmast programmerat digitala, ljudbild de skapar får djup och rymd genom Curtis otroliga röst. Utan tvekan är han en av populärmusikens mest särpräglade och viktiga sångare, hans röst är egentligen inte punk- eller rocksångarens, han är soul, Curtis når med sina djupa stämmar själens djupdimensioner som få andra. Kritikerna älskade honom och han omnämndes som en punkens Elvis Presley.

Trots att (eller kanske därför att) Joy Division beskylldes för att vara nazister, lät Tony Wilson dem hans populära tv-program. Åtminstone sedan Curtis sökt upp Wilson på en pub och mer eller mindre hotat till sig att få medverka i programmet.

På ”So It Goes” (i vilket både Sex Pistols och Buzzcocks hade spelat i tv för första gången) framförde Joy Division ”Shadowplay”, låtens text som skildrar en dystopisk stadsmiljö samspelade med bilder på motorvägar och förfallande modernistiska betonghus. Till skillnad från de tidigare punksångarnas utåtriktade provokationer och aggressioner, vände Curtis sin väldiga vrede inåt och i hela hans uttryck ser vi genom rutan en djupt plågad människa. Bandet uppträder också i finbyxor och instoppad skjorta, här finns inte ett spår av säkerhetsnålar genom huden, skinnjackor med nitar eller färgglada frisyrer som står åt alla håll. Genom sin medverkan i ”So It Goes” fick Joy Division hela Englands blickar på sig.

Redan före ”An Ideal for Living” hade bandet spelat in en skiva för det stora skivbolaget RCA, men Joy Division blev missnöjda med den och släpptes först långt senare.

Trots att bandet fick erbjudanden från fler storbolag, valde de att ge ut sitt debutalbum på Wilsons lilla Factory. Tv-personligheten som nu också blivit skivbolagsdirektör hade principen att artisterna fick hälften av intäkterna från skivförsäljningen, en uppgörelse som sannolikt var mer ekonomiskt fördelaktig för dem själva. I Joy Divisions fall insisterade bandet på att kontraktet skulle signeras med blod.

Bandets musik passade också in i det Wilson ville att världen skulle få höra. Han såg en stor potential i den kreativitet och lust att uttrycks sig som många unga Manchesterbor visade. Frustrerade över de nedlagda fabrikerna och en förfallande hemstad växte en säreget eklektisk musik scen fram där influenser från klassiks pop, rock och soul från 60-talet blandades med influenser från de rytmer och den dansmusik de jamaicanska invandrarna hade tagit med sig till England.

Ingen mindre än geniet Martin Hannett anlitades för att producera Joy Divisions debutskiva. Han hade gjort sig ett namn efter sitt arbete med Buzzcocks debut-EP ”Spiral Scratch”, en av de allra första punkinspelningarna. Därefter hade han utvecklats i en tämligen experimentell och innovativ riktning.

Hannett var innerligt trött på punkmusikens spartanska rockkonservatism och ville skapa en skiva som var större än ljudet från ett trumset, en bas, en gitarr och en sångare. Hans vision var att överskrida den klassiska rocken genom influenser från den elektroniska dansmusiken.

Genom att arbeta med fördröjningar och ekon gav Hannett musiken en större rymd. Dessutom spelade han in ljudeffekter från flaskor som slogs sönder, knastret från någon som äter chips, pysandet från sprayburkar, liksom akustiken inifrån en hiss och en toalett. Hannett spelade också in Curtis sång genom en telefonledning för att få den att låta fjärran, likt en röst som tränger in från en annan verklighet. Han fick även bandet att använda synthar och Morris spelade också på elektroniska trummor, vilket förstärkte det futuristiska och högteknologiska intrycket av musiken.

Hannett, som var en auktoritär och tidvis aggressiv person, tyckte det var lätt att arbeta (köra) med Joy Division och deras relativt sparsamma vana i studion. Morris tvingade han vid ett tillfälle upp på studions tak tillsammans med trumsetet för att komma åt de öppna och luftiga ljud han ville åt och vi ett annat tillfälle demolerade han toaletten och fick Morris att spela på delarna från det.

Inspelningen av "Unknown Pleasures" skildrad i Michael Winterbottoms film "24 Hour Party People" (2002).

Hannett tog Joy Divisions mörka skildring av livet i norra Englands arbetarklassmiljöer och målade med ljudbilden en skrämmande gotisk vision av fabriksruiner och förfallande hyreshus. Han var djupt influerad av dub, den elektroniska jamaicanska musik som vuxit fram ur reggaen under 1960-talet. Dubartisterna skapade sina låtar genom att klippa och sätta samman redan befintliga inspelningar, ofta med fokus på bas, trummor och rymt, och gav den en sällsam ljudbild genom tonvikt på efterklanger och ekon. Mycket av det hör vi på ”Unknown Pleasures”, Hannett inspirerades av de jamaicanska mästarna och gick ännu längre.

Sumner och Hook var först inte särskilt nöjda med inspelningen, de tyckte att det kraftfulla överväldigande ljud de skapade under sin konserter försvann när Hannett förfinande och lyfte fram detaljerna och gav deras musik rymd och en atmosfärisk känsla. Curtins var däremot mycket förtjust och vi kan här ana att han kände igen sig favoritartist Keith Hudson i inspelningen.

Jamaicanen Hudson var en av dubmusikens stora innovatörer och hade spelat in flera banbrytande album under 70-talet. Han kallades också ”The Dark Prince of Reggae” på grund av det gotiska drag som präglar hans dubmusik, här är vi långt från solskensreggae. Hudson klippte samman existerande snuttar av trummor, bas, gitarrer och keyboards till mörka ljudlandskap där hans kusliga röst tränger in som om den vore från en annan värld. Det känner vi igen från ”Unkown Pleasures”.

Skivan släpptes den 15 juni 1979 och var ett konstverk. Hannetts produktion är i sig själv en milstolpe i rockmusiken och den grafiske designern Peter Savilles (som likt Hannett var delägare i Factory) omslag som visualiserar kosmiska radiopulser. Bilden hänger samman med musiken, den drar lyssnar redan vid första anblicken av skivan in i dess mäktiga pulserande och svallande tonsättning av ren ångest.

Albumets titel är en referens till den franske författaren Marcel Prousts romansvit ”På spaning efter den tid som flytt” (1913-1927). I den beläste Curtis bibliotek återfanns existentialistiskt präglade författare och tänkare som Fjodor Dostojevskij, Friedrich Nietzsche, Jean Paul-Sartre, Franz Kafka och Herman Hesse, men hans egna texter präglas av mörk romantik och science fiction-stämningar, men rymmer det personliga.

Den förmodligen enskilt viktigaste litterära influensen var den brittiske författaren J. G. Ballard som under 60- och 70-talet skrivit suggestivt dystopiska skildringar av det moderna samhället och den mänskliga själens utarmning av den teknologiska och ekonomiska utvecklingen. Ett tema som är genomgående i ”Unkown Pleasures”, i själva Joy Divisons musik överskrids gränserna mellan människan och maskinen, det analoga och digitala. Curtis sjunger alienerad om ett Manchester som sjunker ner i kaos och förödelse. Likt Ballard överskrider han också erotiken och sexualiteten, våra mörka passioner blir något bortom det begripligt sinnliga, till en utplånande tomhet där all lust är förlorad.

Även om ”Unkown Pleasures” inte blev någon försäljningssuccé, gjorde den ett stort intryck på kritikerna och musikindustrin. Likt Beatles en gång öppnade Joy Division för framtiden, men nu var det inte fyra glada arbetargrabbar från Liverpool som sjöng förväntansfullt om vad som skulle komma, utan fyra arbetargrabbar från Manchester som målade morgondagens värld i dovt mörka färger. Joy Division jämfördes i stället med 60-talet mörka apostlar som The Doors (Jim Morrison var som sångare Curtis förebild) och Velvet Underground (vars låt ”Sister Ray” Joy Division spelade på sina konserter).

”Unkown Pleasures” är mörkt romantisk och gotisk, skivans tema är kvävande skam i ett klaustrofobiskt Nordengland. I dag omnämns det ofta som ett av de bästa rockalbumen som gjorts.

Den kommersiella framgången skulle komma. Skivan skulle följas av Joy Divisions två hitsinglar ”Transmission” (1979) och ”Love Will Tear Us Apart” (1980). Nästa album Closer (1980) spelades in och turnén i Amerika som skulle göra dem större än Beatles väntade.

Samtidigt utvecklade Curtis epilepsi och han mentala hälsoproblem blev allt allvarligare. Mörkret som växte inuti skulle snart bli honom övermäktigt.

Men det är en annan historia.