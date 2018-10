Ny HVO-mack invigd i Heby: ”Kan bli fossilfri på fem minuter genom att tanka här”

Anmäl text- och faktafel

Den nya pumpen och cisternen invigdes under fredagen och under invigningen medverkade bland andra kommunalrådet Marie Wilén (C), Sala-Heby energis vd Håkan Carefall och Energibolagets Erik Jacobsson.

Det drivmedel som man nu kan tanka är kompatibelt med alla dieselbilar, enligt företrädare på plats. Det minskar bilens utsläpp med 80-90 procent, och framställs av växt- och djurfetter. HVO står för hydrerad vegetabilisk olja.

– Vi vill att hela regionen ska vara fossilfri, och det här är en del av vägen dit, säger Håkan Carefall, vd för Sala-Heby energi som tillsammans med flera andra parter gjort HVO-macken till verklighet.

Erik Jacobsson från Energibolaget, som är en av de parter som varit med i arbetet, förklarar att HVO-bränslet i stort sett är bättre behandlat fett.

– Man kan bli fossilfri på fem minuter genom att tanka det här, säger han.

Kommunalrådet Marie Wilén fick inviga HVO-macken genom att tanka upp en av Sala-Heby energis bilar.

– Förnybar energi är en del av vad som gör Heby hållbart, arbetet för just förnybar energi är ett av kommunens flaggskepp. Jag hoppas att fler börjar tanka HVO i sina bilar nu, säger hon.

Även i Sala har man tidigare fått en HVO-mack, denna invigdes i november förra året. Energibolagets Erik Jacobsson var en av de som var på plats även då.

– Det har gått väldigt bra med den i Sala, många privatpersoner och kommunala verksamheter tankar där redan i dag. Nu satsar vi framåt där och riktar in oss mer på att locka den tyngre trafiken, säger han.