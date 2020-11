Vaccinbrist i länet - nu köps 180 000 extra doser in: ” Blev tagna på sängen”

Anmäl text- och faktafel

Vaccinationerna mot den årliga säsongsinfluensan började den 3 november. Med anledning av den rådande pandemin skyltar Folkhälsomyndigheten att det är extra viktigt att fler tar vaccinet i år.

Högsta prioritering gäller för riskgrupper, personal inom vård och omsorg och de som arbetar nära personer i de utsatta grupperna. Prioriteringen gäller för hela november månad, men bara elva dagar efter startskottet är vaccinet tillfälligt slut på bland annat Svea Vaccin i Västerås.

– Regionerna uppskattar i början av året hur mycket de tror ska gå åt och vi beställer hem den mängden. I år, på grund av pandemin, ville de flesta regioner köpa fler doser efter att estimatet och beställningarna redan var gjord, och Västmanland är en av dem, säger Per Öhlén, vd på läkemedelsföretaget Sanofi i Sverige.

I samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) fick SKL Kommentus, i uppdrag att göra en upphandling, med förhoppning att köpa in ett säkerhetslager med influensavaccin.

180 000 extra doser kommer redan till nästa vecka att fördelas ut i landet.

– Det är de sista doserna som kommer att tilldelas, säger Arian Mandegari, kategoriansvarig för vårdrelaterad förbrukning och läkemedel, på SKL Kommentus.

Enligt Per Öhlén, kommer 130 000 doser redan på måndag till Sverige. Av dessa kommer Västmanland att beviljas 4000. Exakt när utdelningen kommer att äga rum är oklart, men Jan Smedjegård, smittskyddsläkare inom regionen vill tro att det kommer att ske inom de närmsta två veckorna.

Redan i våras erbjöds Sverige att köpa in ytterligare vaccin men valde då att avstå. Som leverantör, menar Per Öhlén, att Sverige i fortsättningen måste agera snabbare i sina beslut om man önskar köpa in ytterligera vaccin i efterhand. Då de i år har uppstått stor konkurrens i hela Europa.

– Ska vi i fortsättningen kunna stå oss i konkurrensen, måste vi gå mot avtal där regionerna åtar sig att köpa doserna och inte bara ge ett estimat, det blir helt enkelt viktigt att vara ute i god tid, säger Per Öhlén.

Att vaccinet skulle ta slut är inget som överraskar Ridah Hadfi, verksamhetschef på Svea Vaccin. 12 000 doser uppskattade mottagningen att de behövde i början av året, men tilldelades ändock 15 000, något som han i dag är tacksam över.

– Efterfrågan har varit större än tidigare år, och vi visste redan i våras att vi inte kommer att kunna täcka upp det som marknaden efterfrågar, Man skulle kunna säga att vi är många som blivit tagna på sängen, säger Ridah Hadfi och syftar på pandemiutbrottet.

Om det nu är många som kommer få lov att avstå spruta – är det farligt att den årliga vaccineringen uteblir?

– Nej, så länge man inte kommer i kontakt med folk som är sjuka klarar man sig oftast bra. Det kan bli som så att man får återkomma och ta sprutan någon vecka, eller månad senare, säger Ridah Hadfi.

På Praktikertjänst AB Läkargruppen finns det däremot 750 doser kvar på kliniken. Även Din Hälsa och Servicehälsans Familjeläkare i Västerås har influensavaccin kvar på lager.

– Vi tror att vi ändå är på det torra. Men vi har varit sparsamma. Vi kommer inte att vaccinera vår egen personal förrän nästa vecka, för att vi har valt att prioritera riskgruppen, säger Rune Kaalhus, familjeläkare på Praktikertjänst AB Läkargruppen.

Rune Kaalhus berättar att under torsdagen var den första dagen som det inte var kö utanför mottagningen. Han tror därför att det kommer att lugna ned sig framöver och att vaccinet kommer att räcka till de som vill och behöver det årliga influensavaccinet.