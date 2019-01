Fortsatt kallt men inte kallast – här är det minus 40 grader

Kylan och snön har dominerat den senaste tiden. Men det finns områden i Sverige som har det betydligt kallare. Kallast i landet var det i Nikkaluokta som natten mot torsdagen hade -39,5 grader.

Riktigt så kallt blir det inte i vårt område under den närmaste tiden. Här kommer temperaturen enligt prognosen hålla sig mellan nollgradigt och elva minusgrader. Men det kommer mer snö då ett nederbördsområde drar in över länet.

– Det kan bli mellan 15-20 centimeter snö under de tre närmaste dagarna. Under lördagen blir det ett kortvarigt uppehåll i snöandet. Men under eftermiddagen och kvällen drar ett nytt området in med mer snö. , säger Ian Engblom, meteorolog på Foreca.

Eftersom temperaturen kommer att stiga under helgen så finns det risk att det faller som blötsnö och ställa till det i trafiken.