BILDEXTRA: Ovanliga utrop på dagens Effecta-auktion: "Skithäftigt att lyfta fram den här typen av historier"

Men när auktionsbyrån fick i uppdrag att värdera sakerna i ett dödsbo i centrala Uppsala insåg personalen att de måste göra ett undantag.

– Kläderna har en sådan fin kvalité. De är handgjorda allihopa. Det är historia. Det är skithäftigt att lyfta fram den här typen av historier, även om vi inte kan berätta så mycket, säger Tapio Hurtta, ägare och vd för Effecta.

Men Effecta kommer alltså inte att börja ta emot kläder generellt.

– Vi är inte så roade av att ha massa kläder på auktionen för då kommer folk och lämnar in just kläder, gamla mockajackor och sådant. Vi nobbar det. Men just de här kläderna var viktiga att ta fram.

Nedan ser ni några av plaggen som säljs.

