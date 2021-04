Västmanland sticker ut i covid-vården: ”Vi står i stormens öga”

Anmäl text- och faktafel

Från många håll runt om i landet kommer larmrapporter om att tredje vågen av coronapandemin har slagit hårt mot vården. Bland annat har Region Uppland larmat om att sjukhusen där har nått sin maxkapacitet.

Även Västmanland har en fortsatt hög smittspridning, och de lokala restriktionerna förlängdes under förra veckan. Men i vården av covidpatienter har läget varit relativt stabilt under den tredje vågen. Liselott Sjöqvist är områdeschef för akutsjukvård inom Region Västmanland och har suttit med i nationella möten gällande covidvården i stort sett varje dag den senaste tiden.

– Västmanland befinner sig på något sätt i stormens öga. Andra regioner runt omkring oss har en betydligt högre belastning och beläggning av covid-patienter både inom slutenvården och intensivvården, säger hon.

Region Västmanland håller just nu på att titta på vad som kan vara orsaken till det goda läget inom regionen, men Liselott Sjöqvist nämner en omfattande smittspårning och en utökad provtagning som två orsaker som kan vara bidragande.

– Folkhälsomyndigheten kom nyligen med nya rekommendationer gällande smittspårning som liknar det sätt Region Västmanland arbetat de senaste två-tre månaderna, säger Liselott Sjöqvist.

Infektionskliniken på sjukhuset i Västerås har även sedan några veckor tillbaka startat upp en covid-mottagning där patienter som är sjuka i covid, men inte så sjuka så att de behöver läggas in på sjukhus, får kontinuerlig vårdkontakt.

– Den här mottagningen gör att man kan skriva ut patienter och ge dem en trygghet i att de vet att man får komma tillbaka dagen därpå för ett läkarbesök.

– Jag tror att många av de här sakerna vi gör bidrar till att vi sticker ut i Mellansverige, för det gör vi.

På fredagen vårdades två personer med covid inom intensivvården, båda patienterna kommer från andra län än Västmanland. Under föregående vecka varierade antalet inneliggande patienter med covid som vårdades på iva mellan två och sju stycken. Inom övrig slutenvård varierade det mellan 20 och 25 patienter.

– Vi får hålla alla tummar för att det håller i sig och att folk håller avstånd och följer rekommendationerna. Sedan är det också så att när vi nu vaccinerar i de här åldersgrupperna som ligger inne just nu med covid-19. Det minskar också risken för att de blir allvarligt sjuka och då behöva sjukvården och framför allt intensivvården, säger Liselott Sjöqvist.

Medelåldern för inneliggande patienter med covid inom slutenvården har sjunkit under pandemins tredje våg. Under den andra vågen låg medelåldern på runt 70 år, medan den under tredje vågen legat på runt 60 år.

Medelåldern på intensiven ligger i dag på mellan 60 och 65 år, men det är svårt att göra några större jämförelser, eftersom patientunderlaget är betydligt mindre under den tredje vågen.

– Första vågen hade vi fler patienter och vi hade äldre patienter. Under tredje vågen har vi haft relativt få patienter vilket gör att det blir svårt att dra några slutsatser av det. Men min bild är att vi haft yngre och yngre patienter under våg ett, två och tre, säger Håkan Scheer som är verksamhetschef på intensivvårdsavdelningen.

Trycket på sjukvården i stort är fortsatt högt, och Region Västmanland befinner sig i förstärkningsläge sedan den nionde april. En bidragande orsak till det är läget i intilliggande regioner eftersom man i händelse av exempelvis en stor olycka inte kan hjälpa varandra i samma utsträckning.