8,8 miljoner kronor till Västmanlands föreningar

Mest i anslag i länet fick Surahammars Golfklubb, som fick 2,5 miljoner kronor för att anlägga en korthålsbana anpassad för footgolf. Västmanlands totala projektanslag var 33 kronor per invånare 2017.

– När samhällsdebatten präglas av hat och splittring är föreningslivet extra viktigt för att föra människor samman och utveckla samhället i positiv riktning. Jag hoppas att fler föreningar ska ta chansen att lösa problem och tillvarata möjligheter i samhället genom projektstöd från Arvsfonden, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Det är tredje året i rad som Arvsfonden rankar Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare under förra året. Västmanland hamnade på 13:e plats med sina 33 kronor per invånare.

– Vi är hela Sveriges Arvsfond och det ska återspegla sig i fördelningen av medel. Projektbarometern är därför en viktig indikator för verksamheten, säger Hans Andersson.

De kommande åren kommer Arvsfonden att prioritera särskilt projekt för ökad tillgänglighet och delaktighet för äldre personer med funktionsnedsättning. Arvsfondens mål är att finansiera 100 nya projekt fram till 2021.

Fakta om Arvsfonden

* Arvsfonden är en förkortning av Allmänna arvsfonden.

* Arvsfonden stödjer projekt för barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

* Varje år får cirka 400 projekt över hela landet stöd från fonden. - Under 2017 delades 597 miljoner kronor ut.

* Arvsfondens pengar kommer från dödsbon som saknar annan legal arvinge. - Arvsfonden bildades 1928 och administreras i dag av Kammarkollegiet som är en statlig myndighet.

* Den myndighet som beslutar om hur medlen ur Arvsfonden ska fördelas heter Arvsfondsdelegationen och består av sju ledamöter utsedda av regeringen.