Frivilliga livräddare ska larmas via ny app

Tanken är att registrerade SMS-livräddare ska larmas om en person i deras närhet, inom 500 meter, drabbats av ett hjärtstopp. Förfrågan skickas ut via Sjukvårdens larmcentral och tackar livräddaren ja guidas denne via appen antingen direkt till platsen eller via närmsta hjärtstartare.

När ett larm skickas till en SMS-livräddare larmas samtidigt ambulans till platsen och även räddningstjänst vid behov, det skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

– Systemet ersätter inte ambulans och räddningstjänst utan är en komplettering, säger regionrådet Kenneth Östberg (S), i pressmeddelandet.

Det nya projektet, som är ett samarbete mellan Region Västmanland och Landstinget Sörmland, kommer att börja rekrytera SMS-livräddare under Hjärtstartardagen den 16 oktober. Då kommer representanter att finnas på plats vid sjukhusen i Västerås och Köping.

Planen är att systemet med SMS-livräddning ska vara igång den 30 november.

Besök projektets hemsida för mer information.