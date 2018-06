Fiberutbyggnaden har dröjt flera år – kunderna vill ha svar: ”Ber om ursäkt att det tagit lång tid”

Det var i december 2015 som Ylva Lindberg skrev på sitt fiberavtal, ett avtal som innebär att fibernätet ska vara färdigt och redo att användas inom tre år. När december 2018 bara är ett halvår bort har det fortfarande inte skett några framsteg.

Hemma hos Ylva sitter det en dosa på ena väggen, både inomhus och utomhus. Men ute på gatan har det inte grävts ner någon fiberkabel och nu vet hon inte hur hon ska göra med sitt befintliga bredbandsavtal.

– Det stod att Gärdesta och Skuggan skulle vara under hösten, men då kom meddelande om att det var tjäle och att då kunde de inte gräva. Det kan man ju förstå. De skulle återkomma i april. April kom, sedan blev det maj, och då ringde jag till SalaNet för att fråga. Jag har bredband och skulle behöva göra om det avtalet, men då blir jag bunden i två år. Och det vill jag ju inte om jag får fiber, berättar Ylva Lindberg.

Under åren som gått har det kommit flertalet uppdateringar på arbetets status, uppdateringar som hela tiden lovar att arbetet snart ska vara klart.

– Jag har hela tiden trott att ”nu kommer det snart”. Förra hösten trodde jag ju att det handlade om någon månad eller så, men jag såg ju också att de inte grävde.

Under 2017 förvärvades SalaNet av Telia. I ett mail till SA förklarar Telia varför utbyggnaden tagit tid.

– Vi får be om ursäkt att det tagit lång tid. För att ge lite bakgrund så förvärvade vi SalaNet 2017 – vi har sedan dess lagt ett stort arbete på att sammanställa all information om nätet för att på bästa sätt kunna integrera SalaNet i Telias nät och därmed kunna erbjuda SalaNets kunder Telias alla tjänster och erbjudanden på fiber, skriver Inger Gunterberg, External Communications Manager på Telia.

På vilket sätt har integrationen med SalaNet påverkat processen?

– Det en nogsam process som handlar om att både inventera nätet och göra fysiska inkopplingar och justeringar för att kunna integrera SalaNets nät i Telias nät.

Om avtalet skulle hinna gå ut innan fibern är installerad finns möjligheten att dra sig ur avtalet. Men enligt Inger Gunterberg ska arbetet vara klart i år.

– Vi satsar på att alla kunder ska ha fått leverans senast under hösten 2018. I en del områden är vi redan igång och siktar på att ha de första områdena klara under sommaren. Exempelvis Grällsta, Ransta By och Ölsta. Vi kommer att skicka brev till dessa kunder i veckan med info om tidplan.