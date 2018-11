My skadades för livet när tumören och matstrupen opererades bort: ”Jag lever för de korta stunder jag orkar köra cross”

Anmäl text- och faktafel

My Eriksson har blivit känd som Salatjejen som startade en penninginsamling åt sin svårt cancersjuka mamma. Men 22-åringen, som älskar att köra motocross, och som i tonåren var en duktig fotbollsmålvakt, kämpar inte bara för att förbättra sin mammas hälsa utan också sin egen. De senaste sex åren har nämligen kantats av sjukdom och misslyckade operationer.

– Jag har skolios och när jag stelopererade ryggen 2012 gick något fel så jag fick en nervskada med bestående smärtor. 2015 drabbades jag också av inflammation i gallan, levern och bukspottskörteln sedan läkare inte tagit mina gallstensproblem på allvar. När jag till slut hamnade på sjukhus var jag nära döden och bukspottkörteln hade slutat att producera insulin, berättar My Eriksson.

Hon trodde att hon inte skulle behöva drabbas mer efter att gallblåsan tagits bort. Men i oktober 2016 började My Eriksson, som jobbar på Åkra förskola, få ont i bröstkorgen under bröstbenet.

– Jag hade svårt att äta och det kändes som om något fastnat i halsen. Vid en gastroskopi i februari 2017 såg en läkare att något tryckte på matstrupen och en månad senare visade en kontraströntgen att det var en tumör. I Västerås trodde läkarna med 99 procents säkerhet att tumören var ett så kallat teratom, vilket är vävnad, hår eller ben från en outvecklad tvilling, förklarar My Eriksson.

Tumören måste tas bort men medan hon väntade på en operationstid blev det allt svårare att äta. Den 28 april förra året fastnade en tugga i halsen på My när hon åkt till Västerås för att äta hamburgare på Max.

– Matbiten gick inte att svälja ner helt och jag fick kasta mig i bilen och stanna efter vägkanten för att kräkas upp den. Hemma igen fortsatte jag att spy och det gjorde ont i bröstet vid varje inandning och hjärtslag. Min syster ringde då efter en ambulans, berättar My Eriksson.

Hon blev kvar på sjukhuset i ett halvår. Eftersom ingen läkare i Västerås kunde genomföra operationen sökte sjukhuspersonalen med ljus och lykta efter en kvalificerad läkare som kunde ta bort tumören. I två och en halv månad låg My med näringsdropp och väntade på att få knölen borttagen.

– Jag opererades först den 18 juli av läkare på toraxkirurgen i Uppsala. Jag hade fått veta att operationen skulle avbrytas och cellgifter sättas in om tumören var elakartad. Var den godartad skulle hela matstrupen tas bort. När jag vaknade var matstrupen borttagen och jag var helt ombyggd invändigt. Halva magsäcken hade dragits upp mot halsen för att fungera som en ny matstrupe, berättar My Eriksson.

Under operationen hade dock läkarna gjort misstaget att skära hål i magsäcken. Eftersom My inte hade någon gallblåsa kvar rann gallvätskan ut i kroppen och in i lungsäckarna.

– Jag låg i respirator på intensiven i flera dygn eftersom jag hade vatten i lungorna. När högra lungan började vara, och läkarna skar upp den, blev det en bestående ärrbildning. Skadan innebär att jag har en restriktiv lungfunktionsnedsättning. Blodet syresätts inte längre som det ska vilket gör mig orkeslös, påpekar My Eriksson.

Drygt ett år efter operationen är My fortfarande sjukskriven och hon har anmält lungskadan till Inspektionen för Vård och Omsorg. Hon vet däremot inte vad det var för godartad tumör hon drabbats av.

– Det enda jag vet är att tumören var livshotande och ingen outvecklad tvilling. Fast oavsett vad det var för tumör försöker jag se positiv på livet. Jag överlevde och jag lever verkligen för de korta stunder i veckan som jag orkar köra cross, säger My Eriksson.

Hon påpekar att det nya livet med magsäcken som matstrupe inneburit många förändringar.

– Jag mår alltid illa och får ofta kramper när jag äter något. Jag kan bara äta en deciliter åt gången och lever på barnmat på burk från nio månaders ålder samt annan lättuggad mat. Att käka en pizza med kompisarna funkar inte alls längre, förklarar My Eriksson.

Att sova liggandes kan hon inte heller.

– Jag sover väldigt mycket eftersom jag fort blir trött. Men ligger jag ner rinner gallan upp i halsen och ger mig kvävningskänslor, så jag måste sitta upp och sova i soffan. Sovställningen gör att jag blir ännu mer smärtpåverkad i ryggen och måste äta morfin, säger My Eriksson.

Med jämna mellanrum åker hon tillbaka till sjukhuset för att vidga hålet i den nedre magmunnen. Ingreppet gör att maten lättare rinner ner i tarmen och att hon slipper drabbas av kramper, näringsbrist och sondmatning.

– Jag kommer att få en plastikoperation så att den nedre magmunnen håller sig öppen hela tiden och det är något jag längtar efter, säger My Eriksson.

Hon säger att hon trots att hon inte kan äta det hon vill, eller hänga med på saker som förr, ändå är lyckligt lottad eftersom hon har fantastiska vänner som stöttar och är förstående. När hon inte orkar komma till dem, eller gå ut, kommer de till henne.

– En tjejkompis bjöd mig nyligen på en resa till Spanien för att hon tyckte jag behövde det efter allt jag gått igenom, säger My Eriksson.

Hennes högsta önskan är dock inte att kunna äta vad hon vill eller gå ut och festa med kompisarna.

– Det jag önskar mig allra mest är att få en ny övre magmun. När jag hade min matstrupe kvar stängde den övre magmunnen gallvätskan ute. Så om läkarna kunde konstruera en ny övre magmun skulle jag kunna ligga ner och sova. För det jag saknar allra mest är kunna krypa ner och sova gott i min egen säng.