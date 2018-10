Svampplockare springer på Somjais nyöppnade restaurang med thaimat

I Rosshyttan finns det ingen affär, bensinstation eller skola. Men sedan en månad går det att beställa mat från en gatuköksvagn där.

Invid länsväg 826 i Rosshyttan står en skylt med en pil in på en grusväg. Skylten talar om att det finns en Thai Take Away restaurang. Drygt 100 meter in på grusvägen står en gatuköksvagn i en villaträdgård.

Inne i vagnen står Somjai Phaphakdee och lagar mat

– Jag öppnade för en månad sedan, säger Somjai Phaphakdee med ett leende när hon öppnat glasluckan där hon tar emot sina kunder.

Hon är nöjd med starten på verksamheten i Rosshyttan.

– Det har gått riktigt bra. Det är till och med de som varit ute och plockat svamp som har hittat mig här, säger Somjai Phaphakdee.

Hon berättar att det är en hel del trafik på vägen genom Rosshyttan. Dessutom kommer det kunder från omkringliggande orter också.

– Det har varit kunder från Västerfärnebo, Möklinta, Nässelbo och Hedåker, säger hon.

Företaget heter Somjai Thai Take Away Catering.

Som namnet antyder finns mat för avhämtning och det går också att beställa mat till större sällskap.

Somjai Phaphakdee och hennes man Thomas Ungerstam flyttade till Rosshyttan i juni i år. De bodde tidigare i Bro.

– Jag har barn här i trakten, säger Thomas Ungerstam.

Somjai Phaphakdee hade restaurangvagnen redan i Bro och drev firman där i två år innan flytten till Rosshyttan.

– En gammal kund från Bro, som kör lastbil, stannade här. Det är en överraskning när gamla kunder kommer hit, säger Somjai Phaphakdee.

På menyn har hon elva rätter de flesta går att variera med kyckling, nötkött, räkor och fläskkött.

– Det är kunder som har föreslagit att jag även ska erbjuda fika. Kanske blir det så i framtiden.