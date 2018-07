Värme, regn och åska – så blir semestervädret

Anmäl text- och faktafel

– Tisdagen kommer bjuda på till stor del vacker väder. Men under dagen kan det dra in moln som kommer dra bort under kvällen. Vi kommer få 24-27 grader, säger Erik Rindeskär som är meteorolog på Foreca.

SMHI går ut med en varning för Västmanland om höga temperaturer.

Onsdagen börjar med sol, sedan drar det in nya moln från öster och nu finns det risk för regn. Molnen kommer att tunnas ut under kvällen med temperaturer mellan 22-25 grader och svaga vindar.

– Torsdagen blir lite samma melodi som onsdagen. Det börjar med vackert väder som övergår i ökad molnighet under dagen och kvällen. Men nu kan det bli åska med kraftiga skurar. I samband med åskan kan det bli 10-15 millimeter regn och svalare.

Under kvällen och natten drar åskvädret bort och det klarnar upp.

– Fredagen blir en favorit i repris. Soligt under morgonen men ökande molnighet under dagen. Det är fortfarande risk för åska under fredagen, men något mindre än torsdagen. Temperaturen stiger lite och det blir som mest 26 grader.

Helgen blir mestadels solig och troligtvis inget regn med 25-26 grader. I början på nästa vecka fortsätter med ungefär samma väder. Varm, sol och regnskurar. Med andra ord klassiskt semesterväder.

Det är fortfarande väldigt torrt i skog och mark och i flera kommuner är det eldningsförbud. Det gäller alla typer av eldning utomhus samt grillning på mark. Men det är tillåtet att grilla i grill uppställd i trädgård i anslutning till bostads- och fritidshus.