Adam siktar på en karriär på Youtube som influencer – experten: ”Kan tjäna miljoner”

En influencer är en person som har en stor publik på sociala medier, till exempel på YouTube eller Instagram, eller någon som till exempel bloggar, twittar eller har en podcast. Ordet kommer från engelskans "influence" vilket betyder "att påverka", vilket är precis vad en sådan person gör. Genom olika reklamsamarbeten med företag kan man tjäna pengar och därav göra sig en karriär som influencer.

– Influencers har egentligen funnits i alla tider. Det är en personer som har ett större inflytande på fler människor än sina nära och kära, till exempel artister eller idrottsstjärnor. Influencers i sociala medier är däremot ett relativt nytt fenomen som kom upp i samband med att internet och sociala medier tog fart och skapade en plattform för vem som helst att nå ut till en stor publik, berättar Sam Foroozesh som är vd och medgrundare av influencernätverket CureMedia.

Linda Hörnfelt grundade branschorganisationen Influencers of Sweden och har även bland annat skrivit boken "Yrke: Influencer". Hon ser att intresset för yrket bara växer.

– Det som initialt lockar är friheten att kunna göra det man älskar och kunna ha det som ett jobb. Men det handlar också om idoliseringen, att ha många som ser upp till en och uppmärksamheten det ger. Det är helt klart främst unga som vill bli influencers, men jag får även frågor från folk i medelåldern som ser sociala medier som en intressant plattform.

Enligt Linda Hörnfelt varierar lönerna väldigt mycket bland olika influencers. Medan en del tjänar några hundralappar kan våra allra största svenska influencers tjäna flera miljoner om året. Men det är svårt att ta sig genom bruset och lyckas när konkurrensen är så hård. Och hårdare kan den bli i framtiden.

- Vi är på någon slags peak just nu. Jag tror att företagen kommer att börja arbeta mer med längre samarbeten med färre influencers. Det kommer inte att finnas plats för så många influencers som i dag, så det gäller att värdesätta och förvalta just sin plattform. Man måste värdesätta sin publik, för tröttnar följarna har du ingen business, säger Linda Hörnfelt.

En del influencers är människor som är kända för andra saker från början, medan andra bygger sina hela karriärer på sociala medier. I Stockholm och Malmö finns även möjlighet att gå ett program på gymnasiet med inriktning "Influencer" eller "YouTube". Sam Foroozesh har även han sett att intresset för att bli influencer klart har ökat över tid.

– Det är absolut många som hör av sig till oss och vill jobba med det här, och det har blivit allt fler. Det är lika coolt att vara influencer i dag som att vara fotbollsproffs, så det är så klart många som drömmer om det, säger Sam Foroozesh.

En av dem är Adam Myllylä från Västerås. Han driver YouTube-kanalen "KulPåHjul", där han lägger upp videor kring allt som har med motorer och mekande att göra. I skrivande stund följer över 21 000 personer kanalen, där Adam lägger upp videor på honom och hans vänner cirka två gånger i veckan.

Kanalen har funnits i lite över ett år och växer i snabb takt. Adam både filmar och redigerar alla videor själv, samtidigt som han jobbar heltid på ICA-lagret och är småbarnspappa.

– Jag tycker att det här är väldigt kul och jag älskar att hålla på med bilar. Att dessutom se hur det växer och hur folk engagerar sig är jättekul. Det tar upp en del tid, men vi hade ju gjort allt det här även om vi inte filmat det. Och man måste ju satsa. Blir det för glest mellan videorna vill ingen titta, man vill ha kontinuitet, säger han.

Tittarengagemanget är också viktigt och Adam lägger ner mycket tid på att interagera med sina tittare. Han får cirka 500-600 kommentarer om dagen och försöker att svara sina följare på både YouTube och andra sociala medier som Instagram, Facebook och Snapchat.

– Vi försöker att engagera tittarna genom att ställa frågor som "hur ser era bilar ut?" och så ger vi dem också chans att påverka innehållet. Jag tycker att det är viktigt att svara på kommentarer för när man som tittare får svar blir man ju väldigt glad och sugen på att se mer.

Det hittills mest populära klippet har just nu över 67 000 visningar och de senaste 28 dagarna har Adam Myllyläs videor visats över 200 000 gånger. Själv tror han att tjusningen i hans kanal ligger i att han och hans vänner försöker göra det enkelt för tittaren att själv meka och prova deras tips.

– Sedan har vi inte bara tittare som är intresserade av bilar. Och det behöver man inte vara, för videorna speglar också jargongen mellan vänner. Det blir som en serie om vänner som umgås. Vi lyckas inte heller alltid med våra projekt, men vi har kul och jag tror att det ger en känsla till tittaren.

TV: I det mest sedda klippet hittills demonstrerar Adam Myllylä hur man monterar solfilm på rutorna. Han ger också andra billiga stylingstips. Videon är från Adam Myllyläs youtube-kanal KulPåHjul.

Det har också funnits en stor vilja hos Adam Myllyläs tittare att träffa honom. Några har till och med sökt upp honom och stått och fotat utanför huset. Adam Myllylä känner flera youtubers varit med om samma sak och menar att det är ganska vanligt, trots att det inte känns så roligt med den typen av uppmärksamhet för varken honom eller hans familj. Däremot ordnade han och hans vänner en fanträff i somras, där de bjöd in sina fans att träffa dem på en parkering i Västerås.

– Det kom ungefär 40 personer i blandade åldrar, allt från 7 år upp till 55. Vi fick skriva autografer och ta bilder och de fick provsitta våra bilar och prata med oss. Många bad om tips om vad de ska köpa för bil och en del hade åkt 3-4 timmar för att komma dit. Det blev jättelyckat.

Just nu är YouTube-kanalen mest en hobbyverksamhet, men Adam Myllylä har planer på att starta ett företag. Det gör det lättare för honom att eventuellt arbeta med sponsorer och få in en inkomst på sina videor i framtiden. I dagsläget får han in en liten summa från Youtube och deras annonsörer, men det är en mycket liten summa. På frågan om vad han har för mål för sin kanal svarar han ödmjukt.

– Det är svårt att prata om mål, men det är kul att drömma. Jag trivs jättebra på mitt jobb men det vore en dröm att få jobba med det man tycker är roligast i livet och för mig är det att bygga bilar och filma det. Det är svårt att säga om det går och tiden är ju alltid en begränsning, någon måste alltid göra middag här hemma. Men jag har jättemycket idéer och tror att kanalen har potential.

Linda Hörnfelt tror att Adam Myllylä är på helt rätt spår i och med att han riktar sig på ett så specifikt ämne som motorer.

– Jag tror att nischa in sig är det som är framtiden. Hittar du en smal nisch har du möjlighet att nå framgång – ju nördigare, desto bättre. Du kanske får färre följare, men de är mer engagerade och ger företagen möjlighet att nå rätt målgrupp.

Kända svenska influencers:Bianca Ingrosso

► Slog igenom 2016 med tv-programmet "Wahlgrens värld". Driver idag en mycket framgångsrik blogg, YouTube-kanal och Instagram-konto. Dotter till Pernilla Wahlgren och syster till Benjamin Ingrosso.

Isabella Löwengrip

► Även känd som "Blondinbella". Startade sin blogg som fjortonåring 2005 och är idag även aktiv på Instagram. Har grundat och driver ett flertal företag och utnämndes till "Näringslivets mäktigaste kvinna 2018" av tidningen Veckans Affärer.

Felix "PewDiePie" Kjellberg

► Har sedan 2011 gjort karriär på YouTube som dator- och TV-spelkommentator. Har idag över 65 miljoner följare på YouTube och blev rankad som en av de 100 mest inflytelserika personerna 2016 av tidningen Time.

Clara Henry

► Startade sin YouTube-kanal 2011 där hon videobloggar för 427 000 följare. Är även författare och programledde Melodifestivalen 2017.

Johanna Nordström

► Västeråstjej som startade sin karriär på Twitter 2013. I dag har hon 151 000 följare på Twitter och 132 000 följare på Instagram.