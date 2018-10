Västmanland samlade in nästan 900 000 kronor till Världens Barn

Anmäl text- och faktafel

Årets insamling kulminerade i helgen med den SVT-sända stjärnbeströdda artistgalan i fredags. Tidigare under årets har pengar samlats in genom digitala insamlingsbössor, springande skolelever, konserter, secondhandförsäljning och bakning av småkakor – frivilliga i samtliga 290 kommuner i landet har engagerat sig i kampanjen, skriver Världens Barn i ett pressmeddelande.

– Insamlingen är ett sätt att visa empati. Så många människor ger av sin tid, sitt engagemang och sina tillgångar. Det gör någonting med oss själva. Vi är med och förändrar vår värld till det bättre, säger Evy Jonsson, kampanjledare för Världens Barn.

De västmanländska kommunerna samlade totalt in 877 232 kronor i årets Världens Barn.

Trots att den insamlade summan i år blev mindre än förra året blev Norberg den kommun i länet som samlande in mest pengar per person: 7,47 kronor per kommuninvånare (43 542 kronor i reda pengar).

I Hallstahammar skänktes betydligt mer pengar i år än förra året, +317,71 procent – totalt 117 698 kronor.

Insamlingen i länet (per capita och i kronor):

►Arboga: 4,78 kr, 67 218 kr

►Fagersta: 5,68 kr, 76 506 kr

►Hallstahammar: 7,31 kr, 117 698 kr

►Kungsör: 2,81 kr, 24 150 kr

►Köping: 2,93 kr, 76 674 kr

►Norberg: 7,47 kr, 43 542 kr

►Sala: 3,5 kr, 79 437 kr

►Skinnskatteberg: 5,47 kr, 24 232 kr

►Surahammar: 2,62 kr, 26 210 kr

►Västerås: 2,26 kr, 341 565 kr

Generösast har kommuninvånarna i Sorsele varit – där har 137,57 kronor per kommuninvånare samlats in. Örebroarna har skänkt mest bland storstäderna: 7,66 kronor per person.

Världens Barn är Radiohjälpens största kampanj. Sedan starten 1997 har över 1,5 miljarder kronor samlats in i Sverige.