Ingemar Skogö, tidigare landshövding i Västmanland, har avlidit

Det meddelar Ingemar Skogös familj på hans Facebook-sida.

Förutom posten som landshövding, som han innehade 1 juni 2009 till 30 juni 2005, innehade han en rad tunga poster.

Ingemar Skogö föddes och växte upp i Småländska Tranås och efter studier i Lund, där han engagerade sig starkt i samhällsfrågor i samband med den radikala ”68-rörelsen” som då svepte över bland annat världens universitet och lärosäten. Studentrörelsen hindrade dock inte honom från att ta en civilekonomexamen, men han engagerade sig i Socialdemokraterna och dåvarande Broderskapsrörelsen, en av den svenska socialdemokratins fem sidoorganisationer som i början av 2010-talet bytte namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Men han valde en annan karriär än politikerns; ämbetsmannens. Han fick tjänster på Riksrevisionsverket, Finansdepartementet och Industridepartementet under 1970-och 1980-talen.

Åren 1986 erbjöds han dock en tjänst som stadsdirektör i Södertälje kommun, men regeringskansliet kallade igen. Av en, som han kom att säga i en intervju med tidningen Dagen, tillfällighet erbjöds han jobb på kommunikationsdepartementet som statssekreterare åren 1990-1991 under dåvarande kommunikationsminister Georg Andersson (S).

Efter det borgerliga regeringsskiftet hamnade han inte, trots sin socialdemokratiska bakgrund, ute i kylan. I stället erbjöd dåvarande kommunikationsminister Mats Odell (KD) honom den tunga posten som generaldirektör för Luftfartsverket, en tjänst han upprätthöll till 2001 då han i stället fick jobbet som generaldirektör för dåvarande Vägverket.

Men innan Vägverket och Banverket skulle komma att slås samman till Trafikverket visade det sig emellertid att landshövdingestolen i Västmanlands län skulle stå tom sedan publicisten Mats Svegfors tackat ja till tjänsten som vd för Sveriges radio och därmed lämnade landshövdingeposten som han innehaft sedan år 2000.

Efter det att länsrådet Håkan Eriksson hållit den där landshövdingestolen varm några månader (Håkan Eriksson gick bort år 2010) tillträdde Ingemar Skogö.

I en intervju i samband med att hans avgångsplaner blev kända berättade han att han skulle komma att sakna Västerås slott.

– Det har varit helt fantastiskt och det är få förunnat att få bo i en sådan historisk och vacker miljö. Vi funderade faktiskt om vi skulle bo kvar i Västerås. Det är en fin stad och vi trivs väldigt bra här. Men en stor del av familjen finns i Stockholm och det fick avgöra, sade Ingemar Skogö då.

Hans främsta minne från tiden som landshövding var den stora skogsbranden i Västmanland år 2014 som ansträngde samhällets resurser till det yttersta innan den bragtes under kontroll.

Ingemar Skogö var vid sin bortgång exempelvis ordförande för Socialstyrelsen och för Teologiska Högskolan i Stockholm, och var också styrelseledamot i bland annat Sida.

Sin andliga hemvist hade han under alla år i dåvarande Svenska Missionsförbundet som numera uppgått i Equmeniakyrkan.

Ingemar Skogö var vid sin bortgång bosatt i Älvsjö, dit han återvände efter tiden på Västerås slott. Han sörjes närmast av hustru, barn och barnbarn.

I ett uttalande på Ingemar Skogös Facebooksida sent på tisdagskvällen 29 maj, Ingemar Skogös dödsdag, skriver familjen:

”Vår älskade make, far och farfar Ingemar somnade in stilla på förmiddagen idag omgiven av oss i familjen. Han var in i det sista väldigt tacksam för den värme och kärlek han möts av från släkt och alla vänner.”

I och med Ingemar Skogös bortgång har Västmanland under maj månad mist två av sina tidigare landshövdingar. Jan Rydh, landshövding 1991-2000, avled den 5 maj i år.