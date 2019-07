VSK:s nyförvärv centimeter från drömdebut – när Grönvitt föll tungt mot J-Södra

När VSK släppte laguppställningen inför tisdagens bortamöte med Jönköping Södra saknades, förutom Ilir Berisha och forwarden Filip Tronet som var avstängda, även Calle Svensson.

Det innebar att Grönvitt tvingades till två förändringar i trebackslinjen - där Sean Sabetkar var enda ordinarie mittback.

Och den nykomponerade backlinjen skulle sättas på hårda prov. Hemmalaget satte upp ett frenetiskt tempo från start och tryckte tillbaka VSK första tio minuterna, men utan att skapa något farligt avslut.

Grönvitt tar sig sakta in i matchen och får allt mer boll, men förutom några halvfarliga inspel från högerflanken och Ravy Tsouka lyckas man inte skapa nånting. Publiken på Stadsparksvallen får dålig valuta för pengarna i den första halvleken.

Man får dock se två stora höjdpunkter innan halvtidsvisslan ljuder.

I den 36:e minuten tar hemmalaget ledningen efter en inspel från vänster som når Edin Hamdinovic. Jönköpings skyttekung vänder runt och skickar in sitt nionde mål för säsongen bakom en chanslös Anton Fagerström.

Men VSK skulle få en gyllene chans att kvittera innan paus.

På övertid tar sig Jesper Florén fram med en djupledslöpning och hittar med ett perfekt inlägg en fristående Karwan Safari. Med forwardens nick går strax utanför stolpen.

Den andra halvleken är bara fem minuter gammal när Jönköping ökar på sin ledning. Veteranen Jakob Orlov vinner en nickduell och friställer Hamdinovic som rullar in sitt andra mål i matchen.

Efter målet tar hemmalaget över taktpinnen fullständigt och styr spelet. VSK har förtvivlat svårt att ens slå en passning till rätt adress.

Med 20 minuter kvar agerar tränare Thomas Gabrielsson och kastar in nyförvärvet Petar Petrovic på topp.

Efter bytet lyckas VSK etablera lite mer tryck framåt. Och i den 82:a minuten får man också utdelning när Douglas Karlberg, efter lite flipperspel i straffområdet, lyckas rulla in bollen vid hemmamålvaktens vänstra stolpe.

Bara minuter senare är det så när att Petrovic får göra en drömdebut för Grönvitt. Men anfallarens kanon långt utifrån tar i stolpen och går utanför.

Slutminuterna blir högdramatiska när VSK lyfter in bollar i straffområdet. Dennis Persson får det sista läget, men skottet från nära håll räddas av hemmamålvakten.

Matchen slutar 2-1 till Jönköping Södra. Förlusten innebär att VSK är kvar på tionde plats i tabellen med 19 poäng.

Matchens behållning

VSK hade inte mycket att glädja sig åt under tisdagskvällen. Men inhoppet av nyförvärvet Petar Petrovic lovande gott inför fortsättningen. 23-åringen visade direkt sina kvaliteter med sin speed och teknik. Han låg bakom 1-2-reduceringen och var bara nån decimeter från att bli poängräddare.

Matchens miss

Karwan Safari lär gräma sig över sin miss på övertid av första halvlek. Anfallen får måtta en nick helt ren från bara nån meters avstånd och ska självklart göra mål.

Matchfakta

Jönköping Södra – Västerås SK (1-0) 2-1

Mål: 1-0 (36) Edin Hamdinovic, 2-0 (50) Edin Hamdinovic, 2-1 (81) Douglas Karlberg

Varningar VSK: Ravy Tsouka, Jonas Hellgren, Brian Span

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Jonas Hellgren, Sean Sabetkar, Jesper Florén – Ravy Tsouka, Carlos Moggia, Filip Ottosson, Boris Ljevar (ut 38), Dennis Persson – Brian Span (ut 81), Karwan Safari (ut 70)

Inhoppare: Simon Johansson (in 38), Petar Petrovic (in 70), Douglas Karlberg (in 81)