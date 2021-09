Westholms hästar kom etta och tvåa i klass II-final på Solvalla

Anmäl text- och faktafel

Katja Melkkos Vice Versa Diamant var storfavorit i sitt lopp och vann på tiden 1.12,7a/2140 meter. Jorma Kontio körde den femårige valacken till ledning med 600 meter kvar och sedan var det inget snack om saken.

Segermarginalen blev tre längder sedan tvåan Hemisphere galopperat med 100 meter kvar till mållinjen.

Reijo Liljendahls femårige valack Admiral As imponerade när han tog årets femte seger, i sjunde starten, i silverdivisionens final.

Örjan Kihlström avvaktade lite inledningsvis – den första V75-avdelningen öppnades med 1.08.8 de första 500 meterna.

Med 1 200 meter kvar av loppet styrde Örjan Kihlström ut Admiral As i tredje spår och efter ett snabbt avancemang i fältet övertogs ledningen med varvet kvar.

Sedan var Admiral As bara bäst och vann med två längder. Segertiden blev 1.11,8a/2 140 meter.

Förstapriset gav 250 000 kronor.

Jörgen Westholm tog en dubbel i klass II-finalen, som också var den andra avdelningen på V75. Han körde själv vinnaren Santos de Castella och Örjan Kihlström satt bakom tvåan Parker.

Santos de Castella tog ledningen i starten och höll den sedan in i mål. Med 1 500 meter kvar styrde Örjan Kihlström ut Parker i tredjespår och inledde ett avancemang för att lägga sig i dödens med varvet kvar.

På upploppet såg Jörgen Westholm ut att ha loppet under kontroll med Santos de Castella och höll igen lite för att Global Virgin, som låg i ryggen, inte skulle få någon lucka.

Segertiden var 1.12,8a/2140 meter.

Förstapriset var 220 000 kronor och andraplatsen gav 110 000 kronor.

Oskar J Anderssons One Kind of Art gjorde ett bra lopp i bronsdivisionen och slutade tvåa efter Swagger. Segertiden var 1.11,6a/2 140 meter – One Kind of Arts tid var 1.11,7a/2 140 meter.