Wigelsbo (C) vädjar till H&M efter beskedet: ”Stor sorg men också förvåning”

I torsdags kunde SA avslöja att H&M-butiken i Galleria Stora Torg kommer att stänga och att all personal är uppsagd.

Sent under fredagseftermiddagen skickade kommunalråd Anders Wigelsbo (C) ett öppet brev till bolagets vd, Helena Helmersson, för att bjuda in till dialog och för att uttrycka kommunens förvåning över att butiken ska stänga.

– H&M äger ju sina beslut om hur man gör, vi kan inte påverka ett företags beslut på det sättet. Men vi har ju inlett det här samverkansprojektet med handlarna i vår kommun, och vi tycker att det är olyckligt att fatta det här beslutet utan att se den framtid som vi har inom samverkan, säger Anders Wigelsbo.

– Vi har haft kontakt med H&M och då har de uttryckt att den här butiken är lönsam. Sen är det deras beslut och det måste vi ha full respekt för, men jag känner att det är kommunens ansvar att försöka föra en dialog för att kunna se vad vi eventuellt skulle kunna påverka.

Han hoppas att samtal med H&M skulle kunna leda till alternativa lösningar.

– Andemeningen är ju att vi vill uttrycka att det är olyckligt för Sala kommuns fortsatta utveckling och framför allt centrumhandeln, och vi bjuder in till dialog för att prata om vad vi skulle kunna göra tillsammans som ett alternativ till att lägga ner.

Wigelsbo ser också en risk i att ungdomar inte längre kommer att handla i Sala.

– Det man kanske framför allt blir orolig för är ju att H&M är en av de butiker som lockar ungdomar till att handla i Sala. Om de stänger finns ju risken att ungdomar ser att de behöver handla i Västerås eller på nätet.

Vad tror du att det här får för effekt för gallerian?

– Vi måste försöka se en framtid efter H&M om de försvinner. Vi har varit i kontakt med ägarna till gallerian, och det finns en tydlig plan för utvecklingen framåt. Hur man ska kunna fylla de tomma utrymmena och hålla gallerian vid liv som en motor i centrumhandeln. Det måste vi naturligtvis också jobba med.

Anders Wigelsbos (C) öppna brev till Helena Helmersson, VD för H&M:

Öppet brev med anledning av beslutet om nedläggning av butiken i Sala

Bästa Helena,

Det är med stor sorg men också med förvåning som vi i Sala kommun tar del av beslutet att lägga ned butiken i Sala, även om vi naturligtvis hyser den största respekt för de beslut som fattas inom bolaget.

För oss i Sala kommun är det viktigt att, tillsammans med de olika företag som är verksamma i vår kommun, utveckla handeln i vår anrika handelsstad. Därför samarbetar vi med de handlare som är verksamma i Sala inom ramen för projektet Handlingskraft Sala, i syfte att långsiktigt utveckla centrumhandeln.

På så vis är vår gemensamma målsättning att bidra till en lokal och nära handel som är långsiktigt hållbar och klarar av att hantera den förändrade marknad som e-handeln innebär. En nyckel för att lyckas utveckla handeln på lång sikt är naturligtvis ett brett utbud, som riktar sig mot olika kundgrupper. Där ser vi, och har alltid sett, H & M som en mycket viktig aktör för att göra Salas centrum attraktivt för ungdomar.

Vår uppfattning har varit att er butik i Galleria Sala torg är lönsam, och vi har därför närt förhoppningen att H&M skulle vara en av de aktörer som bidrar till en hållbar centrumhandel, på bara några få mils avstånd från Hennes & Mauritz ursprung i Västerås. Det är således mycket olyckligt att ni inom H & M väljer att lägga ned denna lönsamma butik, som genom det gemensamma arbetet för att stärka centrumhandeln i Sala, dessutom sannolikt skulle ha potentialen att utveckla sin lönsamhet ytterligare. Från Sala kommun hoppas vi naturligtvis att kunna ha en konstruktiv dialog om framtiden. Vi ser därför fram emot ert svar, och hälsar er välkomna till Sala för att föra vidare samtal.

Med vänliga hälsningar,

Anders Wigelsbo (C), Kommunstyrelsens ordförande